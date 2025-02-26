«Чайф» выпустил «Кораблик бумажный»

Премьера композиции состоялась несколькими неделями ранее эксклюзивно в хит-параде «Чартова Дюжина» Нашего Радио.

Эта песня с нотками ностальгии несёт в себе главную мысль о том, что всё желаемое может стать реальностью, если открыть своё сердце мечте и дать волю фантазии.

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Владимир Шахрин

Напомним, что композиция «Кораблик бумажный» станет частью нового альбома группы, который увидит свет в 2025 году. Музыканты уже представили две песни с грядущей пластинки – «Мотя и Лука» и «Не забывай, наш город, нас».