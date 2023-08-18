Владимир Шахрин рассказал о дне рождения группы «Чайф» и любимом Екатеринбурге

Музыкант посетил выездную студию «Авторадио» на 40-м этаже небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге, где всю эту неделю работали ведущие драйв-шоу «Поехали». Денис Курочкин и Иван Броневой путешествуют по стране в рамках тура «Поехали по городам», чтобы рассказывать слушателям об интересных местах и людях прямо с места событий. Владимир Шахрин знает о своем родном городе много историй, которыми с удовольствием поделился в прямом эфире.

Известный рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, бессменный лидер и основатель группы «Чайф» – почетный гражданин Екатеринбурга и изменять родным пенатам не собирается.

«Мы никуда не уезжали. А смысл перебираться? Меня все устраивает в этом городе. Я люблю этот город. Я коренной екатеринбуржец, у меня здесь бабушка, дедушка, родители, все здесь», – заявил Владимир Шахрин ведущим драйв-шоу «Поехали».



Владимир Шахрин рассказал о родном Екатеринбурге

Горожане на знаменитого земляка реагируют спокойно. С одной третью города, объяснил музыкант, он уже сфотографировался, у другой – есть его автографы.

«Второй раз человеку же не надо, у него уже это есть. Все спокойно. Уровень популярности у публики меня на данный момент устраивает», – добавил артист.

В сентябре «Чайф» отметит 38-летие, а заодно и 30-летие знакового для группы альбома «Дети гор» в знаменитом Дворце молодежи Екатеринбурга, который всегда был тесно связан с рок-музыкой. На концерте в честь дня рождения, рассказал Шахрин, они полностью отыграют альбом «Дети гор», а затем споют и другие свои хиты. Ведущих драйв-шоу «Поехали» лидер группы «Чайф» пригласил на прогулку по любимым местам в городе. В числе особо памятных для него мест – двор на улице Малышева, где сохранилась скамейка, на которой когда-то в юности он играл на гитаре с друзьями.

«Если пойдете со мной, я расскажу про этот уникальный типичный двор, – пообещал Владимир Шахрин. – Там жила профессура, простые преподаватели в подвалах, жил обслуживающий персонал – дворники, уборщики. Все жили одной конгломерацией. На скамейке – бруске под навесом – сидел весь наш двор, 20-25 человек в ряд. Гитары передавались из рук в руки, один одну песню знает, другой – другую, потом кто-то вызывал милицию. Все подъезды во дворе проходные, мы ныряли в подъезд и были неуловимыми».



Музыкант не раз выступал с живыми концертами на Авторадио

Рассказал музыкант и о знаменитом «пряничном домике» на улице Толмачева, где находился клуб архитектурного института, в котором репетировала и записывала свои первые альбомы группа «Наутилус Помпилиус».

«Там была комната с порушенным бильярдом, квадратными шариками и поломанными киями. Очень весело играть на щелбаны в такой непредсказуемый бильярд, вообще непонятно, как эти квадратные шарики куда-то залетали. А на углу был знаменитый винный магазин. И еще вытрезвитель рядом. Мы стоим у забора, ржем и курим, а в забор нам оттуда стучат: «Эй, волосатики, сейчас вас примем, хорош тут сквернословить!» Мы понимали, что реально примут, и прятались», – вспомнил Шахрин.

Живые истории о родном городе музыкант включил в свой дневник-путеводитель, выпущенный в 2018 году, к чемпионату мира по футболу.

«Называется «Екатеринбург в оранжевом настроении». Но многие кафе и рестораны позакрывались. Может быть, к ноябрю месяцу мы его обновим», – отметил он.