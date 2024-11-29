«ЧайФ» спел о дружбе байкера и собаки в «Мотя и Лука»

Песня, представляющая собой историю дружбы байкера и собачки с грустным финалом, уже около месяца находится в ротации на радио. В скором времени она должна войти в новый альбом группы «ЧайФ».

«Сюжет песни возник у Владимира Шахрина, когда он увидел надпись «Мотя и Лука» на шарманке из музея быта в волжском городке. Из двух слов родилась душераздирающая история», - рассказали представители группы.

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Владимир Шахрин

Дата релиза нового альбома ещё не определена, также неизвестно, сколько в него войдет песен.