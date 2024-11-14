В Екатеринбурге открылась выставка советской рок-музыки

В экспозиции представлены рукописные тексты рок-поэтов, личные вещи артистов, интерактивные инсталляции, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



1992 год. Константин Кинчев и другие звезды Ленинградского рок-клуба

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«Новый зал, посвященный истории рок-музыки в СССР, открылся для посетителей в Екатеринбургском Музее андеграунда с 14 ноября. Экспозиция включает уникальные документы, рукописные и машинописные тексты знаковых рок-поэтов, личные вещи артистов, а также музыкальные инструменты эпохи. Стенд с проигрывателями и возможностью выбора любимого рок-исполнителя и его песен - главная фишка нового зала музея. Посетитель может почувствовать себя уникальным слушателем рок-концерта, посвященного только ему. На экспозиции вы сможете окунуться в студийный быт легендарных советских групп, услышать музыку золотой эпохи раннего русского рока и воочию увидеть важные музыкальные артефакты времен рок-клубов и катушечных магнитофонов».

Отмечается, что данный зал музея посвящен в основном Свердловскому рок-клубу, но также пространство охватывает творчество команд со всей России. Особое внимание в экспозиции уделено таким группам, как "Урфин Джюс", "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Поп-механика", "Гражданская Оборона".