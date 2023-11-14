Ушел из жизни сооснователь «Алисы» Андрей Шаталин

Об этом сообщается в социальных сетях коллектива.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 - 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.



Андрей Шаталин

Причина смерти и дата похорон не сообщаются.

В 1981 году, учась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, он создал группу «Демокритов колодец». Шаталин был первым гитаристом «Алисы» — он пришел в группу в 1983 году. Из состава группы он окончательно ушел в 2003 году. Он принимал участие в создании альбомов «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка».

После ухода из «Алисы» Шаталин начал сольную карьеру. От рока он перешел к электронной музыке. В 2007 году музыкант выпустил альбом «8 мелодий для электрического пианино».

В августе Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, его поиском занималось движение «Лиза Алерт». 22 августа Шаталин он вышел из дома и не вернулся. Спустя два дня волонтеры его нашли.