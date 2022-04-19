«Алиса» издает акустический альбом «подпольных» песен

В основу релиза лягут записи, произведенные на «подпольных» акустических концертах, которые «Алиса» играла в период коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. В трек-лист попали 32 трека в акустических вариантах.



Константин Кинчев





Помимо штатных музыкантов коллектива в концертах принимали участие баянист Рушан Аюпов и скрипачка Людмила Махова. В первые две части войдут избранные песни из двух акустических альбомов «Алисы» «Джаз» (1996) и «Танцевать» (2001). Третья часть содержит преимущественно песни последних лет («Колобок», «Левша» и др.), а четвертая — хиты («Стерх», «Сумерки», «Небо славян»).

Приобрести альбом в едином бокс-сете или его части по отдельности можно в рамках краудфандинговой кампании на сайте Planeta. Кроме того, в рамках акции «Алиса» собирает средства на новый двойной альбом «Дудка», релиз которого намечен на 1 сентября 2022 года. К настоящему моменту группа собрала почти 17 500 000 рублей.