«Алиса» отменяет концерты из-за низких продаж билетов

Выступления были запланированы на ноябрь 2024 года, но из-за низких продаж билетов перенесены предварительно на апрель 2025 года. В своих соцсетях музыканты сообщили, что концерты в этих городах могут вовсе не состояться.



Константин Кинчев

«Причина - низкая продажа билетов. Да, уважаемые, дела обстоят именно так. Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что - одна сплошная "Гойда". В прямом и переносном… Не хотите - не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе. Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Мы могли бы ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда устали бы отбиваться от вопросов «…а почему вы не едете в город N, А, B... ???!!». Едешь в город N - билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать…».

Концерты-презентации в столицах пока остаются в силе.