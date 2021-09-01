Константин Кинчев побил свой же рекорд краудфандинга

Цифровую копию альбома участники предзаказа получили уже сегодня, на цифровых площадках она появится 6 сентября. В крауд-кампании поучаствовали 3976 человек, которые предзаказали 4916 копий альбома на CD и LP. Как и в случае с альбом «Посолонь» группы «Алиса», «Белый шум» не будет продаваться в обычных музыкальных магазинах: альбом изготовят строго по количеству предзаказов. Поклонники, не успевшие предзаказать коллекционное издание, смогут докупить его только в онлайн-магазине крауд-товаров Planeta.ru: площадка вложила в проект 1 млн рублей, выкупив 222 винила.



Константин Кинчев

– Регулярно после завершения таких знаковых проектов мы получаем большое количество просьб допечатать тираж от людей, которые не успели поучаствовать, а интернет заполоняют объявления перекупщиков – не всегда честных. Поэтому в рамках программы дофинансирования авторов «Планета поддерживает» мы вложили в проект большого друга Planeta.ru Константина Евгеньевича собственные средства и приобрели коллекционные винилы, которые вскоре можно будет найти в нашем магазине. Изначально одной из целей площадки была борьба с пиратством – мы продолжаем ей следовать, правда, уже в новом формате, – отметил генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Фёдор Мурачковский.

«Белый шум» – второй сольный альбом Константина Кинчева. Первый его альбом «Нервная ночь» был записан в 1984 году в Ленинграде. Музыкант подчеркнул, что в сольном альбоме он не связан с творчеством «Алисы», это просто его переживания и музыка, «которая тащит его и начинает тащить тех, кто начинает играть вместе с ним».

«Белый шум» – двойной альбом, в него вошли 16 новых композиций. В записи песен приняли участие Андрей Макаревич, Юрий Каспарян, Сергей Чиграков, Билли Новик и многие другие музыканты.

Крауд-кампания по предзаказу альбома «Белый шум» стала новым рекордом по сборам на российских краудфандинговых платформах, а также абсолютным рекордом среди музыкальных проектов в России. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Константину Кинчеву: в 2019 году на предза