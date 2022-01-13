«ДДТ» побила рекорд «Алисы» по краудфаундингу

К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей. Помимо обычных пользователей, в проекте поучаствовала и сама Planeta.ru в рамках собственной программы «Планета поддерживает».

Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы «Алиса» Константину Кинчеву, предзаказ сольного альбома которого на Planeta.ru в 2021 году завершился на отметке 23,1 млн рублей.

5 октября ДДТ запустила первый в истории группы краудфандинг на выпуск альбома «Творчество в пустоте», объяснив это тем, что из-за коронавируса постоянно отменяются выступления. Всего за сутки удалось собрать более 6 млн рублей, что стало рекордом по суточному сбору на российских краудфандинговых платформах. Цифровой релиз состоялся 28 октября, а предзаказ альбома на CD и LP продолжался на Planeta.ru в течение трёх месяцев.



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Поклонники, которые поддержали группу, получили ссылки на цифровую версию альбома на неделю раньше премьеры и документальный фильм о создании альбома, а также множество других вознаграждений (CD и виниловые пластинки с автографами Юрия Шевчука и других участников группы ДДТ, раритетные LP, постеры, книги). Начало рассылки материальных лотов участникам кампании запланировано на конец января.

«Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово и это окрыляет! Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов. На подходе уже следующий альбом и новые видеоклипы, которые, надеюсь, вас не разочаруют», – комментирует рекордный сбор лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

Благодаря рекордной сумме сборов ДДТ смогла вписать себя в историю российского краудфандинга еще одним способом – группа перечислила 1 млн рублей в равных долях десяти благотворительным организациям, участвовавшим в онлайн-ярмарке «Планета добрых подарков», которую Planeta.ru провела совместно с Росбанком и благотворительным собранием «Все вместе».

Среди этих организаций – «Апрель», «Детская больница», «Дети наши», «Мархамат», «Кораблик», AdVita, «Гражданский союз» (признан Минюстом иностранным агентом, обжалует этот статус в ЕСПЧ), «ТОК», «РЭЙ» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». Кроме того, музыканты записали видеообращение, в котором призвали фанатов также поддержать благотворительные фонды.