«ДДТ» выпустил альбом «Творчество в пустоте. Часть 2»

Во вторую часть «Творчества в пустоте» вошло 14 песен, созданных в 2021-2022 годах, а также инструментальное «Intro».
«Это в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет», - сообщил Юрий Шевчук.
Альбом будет выпущен лимитированным тиражом на физических носителях: планируются к печати 1 000 двойных номерных LP, 2 000 CD, 200 аудиокассет. Релиз пластинки состоялся на лейбле Navigator Records.
Изданием этого альбома Юрий Шевчук и группа ДДТ продолжают цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой, съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома.
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