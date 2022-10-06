«ДДТ» выпустил альбом «Творчество в пустоте. Часть 2»

В белой студии музыканты чинно играют на музыкальных инструментах, включая соло на тромбоне, а расхаживающий около них Юрий Шевчук рассуждает о том, что даже в раю одиноко, «все подорожало» и невозможно исправить былые грехи и поцеловать девчонку, в которую был влюблен в школе.







На стриминговых платформах песня появится 15 сентября. Премьера цифровой версии альбома «Творчество в пустоте – 2» для участников крудфандинг-проекта группы ДДТ на Planeta.ru - 29 сентября 2022 г. На