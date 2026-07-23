«ДДТ» показали постапокалиптическую «Херь»

В анимационном постапокалиптическом видео, снятом режиссёром Алексеем Бочениным, фигурируют выжившие люди, разумные тараканы, различные монстры и мутанты, роботы и певец-киборг с головой Юрия Шевчука.
«Ребята создали целый мир, в котором можем уместиться все мы! Работа шла долго, выверялись и продумывались образы, психология персонажей. Это не просто легкомысленная шутка ИИ. Это полнометражный фильм о свободе и любви. Что касается песни, она о нас и этом времени, как и все остальные», — рассказал Юрий Шевчук о новой работе.