«ДДТ» «Долго…» летит на Луну в хиппи-мобиле

В клипе музыканты едут через дождь, снег и огонь по бесконечно длинной дороге на раскрашенном хиппи-мобиле, за рулем которого Юрий Шевчук. Ближе к финалу музыканты отправляются в полет и даже делают остановку прямо на Луне.

«Клип и песня - путешествие, которое мы все с вами совершаем во времени и пространстве. У группы Beatles был фильм «Yellow Submarine», где они на жёлтой подводной лодке путешествуют по разным мирам. Группа «ДДТ» постаралась продолжить славные рок-н-рольные традиции братства, мира и любви. Сейчас много лжи, крови, ненависти и несправедливости. Мы все на пороге огромной, безумной катастрофы вселенского масштаба. Искусство влияет на жизнь косвенно, но мы надеемся на лучшее и эта песня, может быть, кого-то сделает добрее», - говорится в описании клипа.

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В песне идет речь о вере в добро, и тогда обязательно появится город золотой под небом голубым, отсылая к знаменитой песне «Аквариума».