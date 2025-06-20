«ДДТ» выпустили концертную версию «Волки в тире»

Композиция «Волки в тире» входит в одноименный студийный альбом, релиз которого состоялся в 2023 году. Пластинка позиционировалась как совместная работа Юрия Шевчука и гитариста Дмитрия Емельяненко, и не входит в официальную дискографию группы «ДДТ».

«Дорогие друзья! Должно что-то остаться от наших майских гастролей. Они были неплохие. Предлагаем вашему вниманию концертную версию песни "Волки в тире", сыгранную в Сан-Франциско 24 мая, 2025 года. Сшили из того, что было. С уважением Ю.Шевчук, гр. ДДТ. Спасибо Дмитрию Емельянову, Нилу и Елене Фоминым, Наталье Невелевой, Светлане Шумайловой, Полине Чаркиной, Юрию Бонду и всем, кто были на этих концертах!», - написал Юрий Шевчук.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Юрий Шевчук

Недавно коллектив вернулся из тура по Северной Америке, а обозримом будущем группа выступит в Риге (17 августа), Конаеве (21 августа) и Кишиневе (26 августа).