«ДДТ» переиздаст на виниле 6 альбомов

Планируется издать пластинки «Актриса весна», «Чёрный пёс Петербург», «Это все» и «Мир номер ноль». Кроме того, впервые на виниле будет выпущен альбом «Любовь» и сольный «французский» альбом Юрия Шевчука и Константина Казанского «L’echoppe». Каждый экземпляр будет иметь суперобложку с индивидуальным номером.



ДДТ

«В данный момент репетируем на студии – работаем над новыми песнями, которые я написал в этом году. Может, к весне выпустим новый альбом. Помимо этого, переиздаём старые альбомы на виниле. Надеемся, что порадуем вас этими релизами», – поделился лидер ДДТ Юрий Шевчук.

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Планируется, что работа в студии над новым мастерингом всех альбомов проекта завершится в ноябре 2024 года, а физические носители появятся к марту 2025 года. Участники проекта смогут получить цифровые копии всех 6 альбомов с новым мастерингом, белые и черные виниловые пластинки с записями альбомов, в том числе и с персональными автографами Юрия Шевчука, а также коллекционные боксы.

Это уже пятый краудфандинговый проект группы на платформе Planeta.ru. Предыдущие инициативы в совокупности собрали более 66 миллионов рублей. Благодаря этому удалось выпустить на цифровых и физических носителях такие альбомы и синглы, как «Волки в тире», «Сборник песен» и «Сборник песен №2», «Ремиксы», «Творчество в пустоте» и «Творчество в пустоте. Часть 2», в том числе и с автографами музыкантов.