Питер Гэбриел вернул Мозо в величественной балладе «One By One»

Питер Гэбриел вновь представил своего персонажа Мозо в современном мире i/o и o\i. Мозо — это повторяющийся вымышленный персонаж-аутсайдер, которого Габриэль использовал в ранних песнях, таких как Here Comes The Flood и Down The Dolce Vita с его дебютного альбома 1977 года, а также On The Air и Exposure с альбома Peter Gabriel 2 / Scratch 1978 года. Габриэль вернулся к этому персонажу на альбоме So 1986 года, в песнях Red Rain и That Voice Again.

«Это ещё одна песня, которая родилась в результате работы над "мозговым шоу", где персонаж, по сути, был разорван на части и пытается собрать себя заново по кусочкам. Мне нужен был персонаж для этой истории, и я всегда хотел немного больше поработать с Мозо, которого я представил много лет назад, и я подумал: ну, давайте дадим ему ещё один шанс. Он воскрес из мертвых».



Peter Gabriel

«Что меня заинтересовало в Мозо, так это то, что он не был полностью от мира и не был полностью вне его. В оригинальной истории второго альбома его нашли на свалке, и там была отсылка к алхимии, к тому, что возможность создать золото появляется только из самого низшего материала — дерьма. В японской культуре также есть кинцуги (кин: золото, цуги: ремонт), когда разбитую чашку чинят золотом или драгоценными металлами, и отремонтированная чашка со всеми её недостатками в итоге оказывается ценнее оригинала. Это прекрасный символ человечества, потому что нас удивительно легко сломать, и попытка восстановить себя, свою психику и здравомыслие — это, по сути, и есть путь, описанный в песне». «На альбоме есть две или три песни, рассказывающие историю, и мне нравится, как долго они длятся, и мне нравится, что нужно погрузиться в них, чтобы понять сюжет. Это как когда ты приезжаешь в какую-нибудь хижину в лесу, и тебе нужно время, чтобы освоиться и настроиться на ритм этого места. Я хотел, чтобы в песне было что-то подобное. Если люди готовы пройти весь путь до конца, они дослушают до самого конца. Это долгое путешествие, но я думаю, что в шоу, которое я сейчас обдумываю, оно будет ближе к концу, если не к финалу».

Как и в случае с альбомом i/o 2023 года, Габриэль выпускает новый трек каждое полнолуние. One By One — восьмой трек, выпущенный им в преддверии выхода его предстоящего альбома o\i, релиз которого запланирован на конец этого года.

В каждом релизе он также представляет работы художника, которым восхищается. Для альбома One By One это работы канадского скульптора Дэвида Альтмейда. Габриэль познакомился с творчеством Дэвида Альтмейда благодаря его работе 2022 года 9x9x9, а затем попросил его создать новую работу в ответ на музыку.