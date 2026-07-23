Более 251 тысячи Алёшек слушают «Алёшку» от «Руки Вверх!»

Аналитики выяснили, сколько пользователей с именем Алексей слушают легендарную группу, а также какие песни остаются самыми популярными и в каких регионах России у «Руки Вверх» больше всего поклонников.

Оказалось, что 251 092 пользователя с именами Алексей, Лёша, Алёша и другими производными регулярно слушают «Руки Вверх!» в VK Музыке. Такой результат особенно символичен: один из главных хитов коллектива — «Алёшка» — уже много лет остаётся любимым у пользователей и сегодня входит в топ самых прослушиваемых треков группы в VK Музыке.

За последний год песню «Алёшка» пользователи стриминга и социальной сети ВКонтакте прослушали более 7,26 млн раз, подтверждая, что композиция продолжает оставаться одной из самых узнаваемых и любимых в репертуаре «Руки Вверх!». В число самых популярных песен группы в VK Музыке также входят «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже».

Исследование также показало, в каких регионах России группа пользуется наибольшей популярностью. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Республики Татарстан, Свердловской, Самарской и Ростовской областей.

Анализ аудитории по возрасту показал, что музыка «Руки Вверх!» объединяет сразу несколько поколений слушателей. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет — 41%. При этом группа остаётся востребованной и среди более молодых слушателей:

25–34 года — 29%

18–24 года — 23%

14–17 лет — 7%



Сергей Жуков

«Песню “Алёшка” я написал уже более 25 лет назад, но никто ранее не додумался подсчитать количество Алексеев среди наших слушателей. А команда VK Музыки сделала — и внезапно оказалось, что нас слушают более 251 тысячи Алёшек — это вдвое больше нынешнего населения моего родного Димитровграда. Конечно, исследование не претендует на научность и серьёзность, но за цифрой в 7 миллионов прослушиваний стоит очень важная вещь — та самая человеческая ностальгия, ради которой мы и продолжаем писать новые песни. Наш новый альбом “Врубай на полную!” — как раз про это ощущение: когда ты включаешь музыку, вспоминаешь своё детство, свою юность и понимаешь, что история “Руки Вверх!” продолжается вместе с твоей собственной», — поделился Сергей Жуков.

Выход нового альбома «Врубай на полную!», который состоится 24 июля, станет знаковым событием для группы. Это первый студийный альбом «Руки Вверх!» за 14 лет, приуроченный сразу к двум юбилеям — 30-летию группы и 50-летию её солиста Сергея Жукова. Продолжением празднования станут два больших стадионных концерта, которые пройдут 25 и 26 июля в Москве в «Лужниках». Эти концерты — кульминация юбилейного стадионного тура «Руки Вверх!», который суммарно посетило более полумиллиона человек.

Релизная кампания нового альбома стартовала с 22 мая, когда слушателям стал доступен первый трек. Затем каждую неделю открывалась новая композиция из альбома «Врубай на полную!». Ещё до официального релиза альбом уже демонстрирует высокий интерес аудитории. «Врубай на полную!» входит в топ-3 чарта альбомов VK Музыки, а среднемесячная аудитория группы «Руки Вверх!» в стриминге с мая по июль выросла почти в два раза благодаря прослушиваниям новых песен.