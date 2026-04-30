Сергей Жуков расскажет о себе в «Достоянии республики», а звезды споют песни «Руки вверх»

Хиты «Руки вверх!» есть в телефонах и бумеров, и зумеров, и даже миллениалов. Легенда российской поп-музыки группа «Руки вверх!» - в студии «ДоРе».



На съемках программы Полина Гагарина призналась, что слов собственных песен не знает, а песен группы «Руки вверх!» - знает. Хиты, которые до сих пор собирают стадионы: «Крошка моя», «Ай-яй-яй, девчонка!», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Потому что есть Алешка у тебя», «Чужие губы» - впервые прозвучат в новой интерпретации. В исполнении Анны Асти, Полины Гагариной, Севиль, Niletto, Сосо Павлиашвили, Стаса Костюшкина… С Игорем Николаевым и с Любовью Успенской лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков споет дуэтом.



В 15 лет Сергей Жуков был уже солистом поп-группы, которую назвали «Вася».

«Названия у группы не было. Мы выступали на площади в Димитровграде, кажется, это был День города. Нам уже выходить на сцену, и ведущий спрашивает: как вас представить? Мы судорожно на ходу думаем и говорим: скажите - группа Василия Кутлубаева (так звали нашего руководителя). Фамилию ведущий забыл и представил нас - группа Васи! С этого момента мы стали «Васей»».



Исторические кадры хроники популярности группы «Руки вверх»: как поклонницы ломали ограждения и переворачивали автобусы. Как все начиналось и почему до сих пор не заканчивается? И ответ на вопрос: все это было ради миллионов девчонок или ради денег? Вспоминает Сергей Жуков:

«Мы счастливы, что застали те времена, которые современные артисты ощутить не могут. Когда были группис, которые ездили за нами из города в горд, черные списки, по которым администраторы высматривали сумасшедших фанаток, которые могли броситься на тебя, облить чем-то… Когда тысяча маленьких девчонок переворачивали автобус, они могли его поднять… Сейчас другие времена, люди ходят на концерты, чтобы порадоваться, попеть, но такого фанатизма уже нет. Наша группа, мы - самые счастливые люди на земле: когда «Руки вверх!» были на пике популярности, не было слова хейт, не было интернета, не было соцсетей - о том, какие мы плохие, мы максимум могли прочитать в одной из желтых газет. Тогда нам в лицо говорили: вы - колхозники, поете ужасную музыку, у вас ужасные слова. А мы соглашались: окей, мы и правда колхозники из Самары и Димитровграда. Сейчас, когда видишь, как люди страдают и сходят с ума от хейта – думаешь, слава богу, что нас это миновало».



Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, его очаровательная жена Регина Бурд, бывшая солистка группы «Сливки», и их дети – дочь Ника, сыновья Энджел и Мирон – в студии программы «До Ре». И только маленького сынишку Эвана пока оставили дома, рановато ему еще на сцену. Кто в семье Жуковых главный, а кто всегда готов идти на компромисс? Как они воспитывают своих детей? За что Сергей Жуков ненавидит песню «Студент»? И каким изначально был текст песни «Чужие губы тебя ласкают»?



Группа «Руки вверх!» попала в Книгу рекордов России, собрав за три вечера наибольшее количество зрителей на самом большом стадионе страны – в Лужниках в 2024 году.



«Как только человек творческий не может ничего скреативить и придумать – это уже начало конца. Про себя скажу так: не дождетесь!» - лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Главный хит группы зрители выберут во время эфира программы.