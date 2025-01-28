У фильма «Руки вверх!» будет продолжение

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Сергей Жуков заявил, что продолжение фильма «Руки вверх!» должно выйти в 2026 году.

Лидер группы «Руки вверх!» заявил, что при работе над первой лентой остались детали, которые не были раскрыты.

Сергей Жуков
Сергей Жуков

«Никому еще не говорил, но мы планируем выпустить продолжение фильма о группе «Руки вверх». И полагаю, что премьера состоится в 2026 году как раз к 30-летнему юбилею коллектива. Нам есть что рассказать, поверьте. В первой части зрители узнали не все», — признался Общественной службе новостей артист.

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Сергей Жуков подчеркнул, что не менее 90 процентов событий, описанных в картине, имеют под собой реальную почву.

«Мы показали важные события не только из жизни самой группы, но и из собственной, личной жизни. То как мы пробивались к славе, насколько был тернист наш путь. Как долго у нас ничего не получалось и потом в один момент выстрелило», — объяснил Сергей.

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