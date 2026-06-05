«Руки вверх» предлагают влюбиться во «Львицу»

Сингл выпущен на лейбле Gamma Music.

«Мне мама в детстве всегда говорила: «Сережа, искать жену нужно не на дискотеке, а в библиотеке», - рассказал Сергей Жуков. - Я эти слова навсегда запомнил, и знаете, до сих пор уверен — настоящая любовь часто караулит нас в самых неожиданных местах.. Новый трек «Львица» как раз об этом! Вот вы едете сейчас в метро или в автобусе, оглянитесь вокруг, может, ваше счастье прямо на соседнем сиденье сидит и в окошко смотрит? Я всегда ценил в девушках простоту и искренность. Мне кажется, чтобы покорить мужское сердце, совершенно не обязательно быть гламурной инстальвицей или королевой клубов. Достаточно просто быть собой, настоящей и живой.. Именно таким классным, искренним девчонкам, которые просто живут свою лучшую жизнь, я и хочу посвятить эту песню».



Сергей Жуков

Сергей Жуков готовит релиз первого за 13 лет альбома группы «Руки вверх», в который войдут 15 абсолютно новых песен. Из альбома «Врубай на полную» Сергей Жуков выпускает по треку в неделю, среди которых и «Львица».