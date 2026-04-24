Anna Asti и Дима Билан прочертили «Эпилог»

Anna Asti и Дима Билан выпустили первый совместный трек «Эпилог» (слушать песню).

Для Анны «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Певица рассказала, почему эта работа стала особенно трепетной.

«Наш новый совместный сингл с Димой Биланом «Эпилог» - очень чувственная и личная работа о том, что «после» бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было «до». Это разговор о чувствах, которые невозможно оставить недосказанными, даже если кажется, что все уже давно завершено. Работа с Димой стала для меня особенным и трепетным опытом, Дима большой профессионал и, как мне кажется, нам удалось найти гармонию и цельность в хрупком творческом процессе. В «Эпилоге» есть тонкая грань между прошлым и настоящим, между болью и принятием, каждый из нас прожил эти эмоции и хочется верить, что слушатель это почувствует».

Анна Asti и Дима Билан
Дима Билан поделился, как проходил творческий процесс:

«Иногда самое важное начинается не в начале и даже не в середине, а в том, что мы привыкли называть «эпилогом». Там, где уже нет иллюзий, нет попытки что-то доказать - только честный разговор с собой и с другим человеком. «Эпилог» с Anna Asti - это как раз про это состояние: про чувства, которые невозможно закрыть точкой, потому что внутри они продолжают жить и трансформироваться. Мы очень аккуратно шли к этой работе, искали не форму, а правду - в интонациях, в паузах, в том, что не проговаривается напрямую. С Аней у нас получилось встретиться в очень тонкой зоне, между прошлым и принятием. Мне было важно, что мы с ней говорим на одном внутреннем языке. И мне кажется, в этом и есть сила этой песни».

