Anna Asti и Дима Билан прочертили «Эпилог»

Для Анны «Эпилог» стал первым синглом после альбома «Высшие силы». Певица рассказала, почему эта работа стала особенно трепетной.

«Наш новый совместный сингл с Димой Биланом «Эпилог» - очень чувственная и личная работа о том, что «после» бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было «до». Это разговор о чувствах, которые невозможно оставить недосказанными, даже если кажется, что все уже давно завершено. Работа с Димой стала для меня особенным и трепетным опытом, Дима большой профессионал и, как мне кажется, нам удалось найти гармонию и цельность в хрупком творческом процессе. В «Эпилоге» есть тонкая грань между прошлым и настоящим, между болью и принятием, каждый из нас прожил эти эмоции и хочется верить, что слушатель это почувствует».



Дима Билан поделился, как проходил творческий процесс:

«Иногда самое важное начинается не в начале и даже не в середине, а в том, что мы привыкли называть «эпилогом». Там, где уже нет иллюзий, нет попытки что-то доказать - только честный разговор с собой и с другим человеком. «Эпилог» с Anna Asti - это как раз про это состояние: про чувства, которые невозможно закрыть точкой, потому что внутри они продолжают жить и трансформироваться. Мы очень аккуратно шли к этой работе, искали не форму, а правду - в интонациях, в паузах, в том, что не проговаривается напрямую. С Аней у нас получилось встретиться в очень тонкой зоне, между прошлым и принятием. Мне было важно, что мы с ней говорим на одном внутреннем языке. И мне кажется, в этом и есть сила этой песни».