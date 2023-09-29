Anna Asti выпустила новый альбом «Царица»

В новый альбом, ставший вторым релизом исполнительницы после ухода из дуэта Artik&Asti, вошло 10 треков. По словам Анны, все истории, рассказанные в ее песнях, она пережила сама.
«10 песен. 10 историй. И каждая о главном: о любви к партнёру, к жизни, к свободе и, в первую очередь, о любви к себе», - представила свою новую пластинку Anna Asti.
Основным автором певицы стал Дима Лорен, который написал большинство треков «Царицы». Пластинка представлена в двух версиях – обычной и делюкс, с комментариями Анны.
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