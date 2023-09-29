Anna Asti выпустила новый альбом «Царица»

История с уходом Анны Дзюбы из популярного проекта Artik&Asti на пике его успеха наделала много шума осенью прошлого года. Каких-то подробностей расставания с продюсером Артемом Умрихиным (Artik) до недавнего времени певица не раскрывала. И вот в откровенном интервью в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» Анна наконец рассказала детали, о которых долго молчала.

