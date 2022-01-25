Анна Asti: Я ушла из Artik&Asti ни с чем и ни с кем!

История с уходом Анны Дзюбы из популярного проекта Artik&Asti на пике его успеха наделала много шума осенью прошлого года. Каких-то подробностей расставания с продюсером Артемом Умрихиным (Artik) до недавнего времени певица не раскрывала. И вот в откровенном интервью в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» Анна наконец рассказала детали, о которых долго молчала.



Анна Asti

«У меня отчуждали права на все песни, даже на мои, которые я написала», – отметила, в частности певица. По поводу заработанных дуэтом за 10 лет финансов она добавила: «Никто ни с кем не делился. Во-первых, контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала просто на совести и преданности, вообще без ничего, по старым условиям. Вот как сложилось, так и сложилось. Я ушла ни с чем и ни с кем, одна в сольное плавание».

После ухода из проекта Анна Дзюба удалила из своего Instagram все публикации, напоминавшие о дуэте, а Антон Умрихин спустя короткое время объявил, что нашел себе новую партнершу. На замену в проект Artik&Asti пришла певица Севиль Велиева, причем Анна также сохранила старый псевдоним, заявив, что начнет сольную карьеру под именем Анны Asti. Однако для дебюта в новом качестве ей понадобилось время – с первой песней под названием «Феникс» певица стартовала в этом январе.

«Я себя чувствую снова в своем океане музыки, – заявила Анна в эфире «Авторадио», – потому что был моментик, конечно, когда рыбка вынырнула из водички, немножечко вдохнула воздуха и потом снова под воду, в свое любимое местечко нырнула».

Пережить все сложности разрыва с прошлой жизнью певице помог ее муж, успешный московский ресторатор Станислав Юркин. И именно с ним Анна и собирается строить новую карьеру – муж будет помогать в организационных моментах. Но право принимать главные решения артистка решила оставить себе, не полагаясь на чужое мнение.

«Нет, продюсеров больше не будет, – подчеркнула она. – Я уже была в этой истории 10 лет, и я думаю, что этого достаточно. Мы теперь сами занимаемся моей карьерой. Муж помогает, я его об этом попросила. Больше мне некого просить, я больше никому не доверяю».

Кроме откровенных комментариев, певица сделала еще один сюрприз – устроила в радиостудии премьеру первой в своей сольной карьере песни. Также это стало первым после долгого перерыва живым выступлением артистки, которое, по ее словам, даже заставило ее поволноваться.

«Феникс» – это песня моего возвращения, объяснение, что все у меня осталось позади, и я начинаю новый путь… Я воевать не люблю, поэтому я ответила песней и всем фанатам, и всем вокруг, что я жива, я переродилась, я иду дальше».

Полную версию интервью Анны Дзюбы можно увидеть на YouTube-канале «Авторадио». Там же собраны видеозаписи других звездных концертов в радиостудии.