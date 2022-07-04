Anna Asti: Меня очень сильно любит Боженька!

На «Авторадио» Anna Asti пришла не одна, а с «Фениксом» – и это, по словам артистки, не только ее первый сольный альбом, первая сольная песня, но и весь коллектив, люди, которые ее сейчас окружают.

Напомним, что с момента ухода певицы из группы Artik&Asti, выпуска первого трека в сольной карьере и до выхода полноценного альбома прошло всего полгода. Анна взяла очень высокий темп работы, выпустив 11 песен всего за два месяца.



Anna Asti

«Я сама не до конца верю, что все это мне удалось. Меня очень сильно любит Боженька, любит вселенная. И когда мне очень сложно, мне дают таких невероятных людей, такую команду. Я все время думаю: «Что же мне делать? Как заново все начать?» А в итоге я понимаю, что все не зря, потому что я обрела лучшее», – поделилась артистка.

В социальных сетях Анна называет себя «поющей душой женщин», и это не просто красивые слова, ведь все ее песни посвящены женщинам, написаны для женщин и рассказывают о женщинах. Не исключение и дуэт с Филиппом Киркоровым «Хобби», где певец выступает другом, защитником и опорой для девушки. Предыстория знакомства артистов началась раньше, чем произошли изменения в группе Artik&Asti. Однажды Станислав Юркин (муж певицы), спросил Анну, с кем бы та хотела спеть. В ответ он услышал имя любимого артиста – Филиппа Бедросовича.

«У нас состоялся домашний семейный ужин в гостях у Филиппа. Мы сидели часов пять, болтали. Я попросила у него совет, как поступить и когда лучше всего выпустить песню «Феникс». В тот момент он очень поддержал меня. Он сказал: «Девочка моя, все супер, не торопись. Тебя никто не забудет. Подготовься и с нового года начни новую жизнь. В тебя верит очень много людей. Ты незабываемая, и у тебя уникальный голос», – процитировала артистка слова Филиппа в ее адрес.







Anna Asti

Ведущие шоу «Мурзилки Live» обратили внимание на предпринимательскую деятельность певицы. В 2020 году девушка открыла салон красоты «3.33 by Asti», а сейчас запускает свой мерч. Но и отдыхать надо уметь правильно, и самым лучшим отдыхом для артистки, по ее признанию, всегда был сон.

«Я обожаю спать. Это самый лучший отдых на свете. Даже есть такая фраза: «Да, я очень хороша в постели. Я могу спать сутками», вот это про меня. Ну а если честно, сейчас лучший отдых для меня – это работа. Я так хотела петь, выступать, чтобы у меня была сольная программа. Сейчас спать не хочется, сейчас хочется петь», – с улыбкой заявила Анна.

Уже совсем скоро, 16 июля Anna Asti со своей командой посетит Братск, а позднее будет большое выступление в Москве. Но шоу в студии «Мурзилки Live», где певица устроила live-концерт своих хитов и живую премьеру трека «По барам», уже можно смотреть на сайте и в приложении «Авторадио», а также на YouTube-канале радиостанции.