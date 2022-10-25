Anna Asti рассказала, чем занимается ночью на кухне

Сразу после выступлений с концертами в разных городах Anna Asti побывала в студии драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Впечатления от гастролей по стране – самые сильные, призналась ведущим бывшая участница дуэта Artik&Asti. Да и вообще, быть единственной солисткой на сцене – здорово.

«Замечательно, хорошо, классно! У меня есть команда музыкантов, чудесных мужчин, которые всегда меня поддерживают, и у нас все супер, поэтому я не чувствую себя одинокой. Есть и четыре девочки, которые со мной танцуют», – рассказала певица.



Анна Asti

По словам Анны, в городах ее встречали очень тепло, зрители дружно подпевали на концертах, а многие даже плакали, переживая песни всем сердцем.

«Я тоже все это чувствовала. Все было безумно классно, получились крутые, просто душевные вечера. Самое главное, все поют хором, я переживала, что вдруг не будет так, как я привыкла», – поделилась артистка.

О капризах звезд ходит немало слухов. Ведущие драйв-шоу «Поехали» Курочкин, Калинина и Броневой решили выяснить, чем отличается бытовой райдер Anna Asti. Оказалось, певица любит пошутить и удивить организаторов, а заодно проверить их внимательность.

«У меня в бытовом райдере одна необычная позиция – стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы специально написали в конце, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо это принести», – призналась Анна.

Интересно, что был только один случай, когда организаторы отреагировали на странные требования, позвонили и спросили: «А стейк из фламинго – это обязательно?» И облегченно выдохнули, услышав: «Да нет, ребята, все нормально, мы вас поздравляем, вы дочитали райдер до конца!»





«Даже не знаю, правильно ли, что я об этом говорю, теперь все будут знать, что у меня в конце райдера такая история. Надо менять теперь райдер, иначе его не будут читать», – заявила Anna Asti.



Анна Asti

В студию «Авторадио» певица пришла не только пооткровенничать, но и представить свою новую песню «Ночью на кухне», написанную для нее известным автором хитов Димой Лореном.

«Она прямо супер, Дима написал ее про меня. У нас есть такие вечера, когда мы сидим на кухне, болтаем до утра, жалуемся друг другу на жизнь. Я и поплакать могу, что-то ему рассказать. Из наших ночей на кухне появился у него этот трек из души. Написал про мое альтер эго – слабую-сильную», – поделилась певица с ведущими драйв-шоу «Поехали».

Живую премьеру сингла, родившегося из ночных посиделок на кухне, Анна устроила в студии «Авторадио», а после выступления рассказала о съемках клипа на эту песню. Пока у нее и ее команды не хватает свободного времени, но новый клип будет обязательно.



Анна Asti

«Я бы хотела, чтобы это был крутой клип, как и предыдущие, которые все практически набрали более 50 миллионов просмотров», – отметила Анна Asti.