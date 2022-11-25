Jony и Анна Asti попали в психушку, пытаясь «Как любовь твою понять?»

Режиссер Алексей Добрый (Alexey Good) показывает ДТП, в которое попадает героиня Анны Дзюбы (Анна Asti). Выбравшись из разбитой машины с загадочной шкатулкой в руках, героиня певицы оказывается в психиатрической клинике.

Jony досталась роль врача, который играет на рояле во время сеансов групповой терапии в клинике. В запутанном сюжете клипа то и дело фигурирует загадочная шкатулка, в которой оказываются совместные фотографии Jony и Анна Asti. В финале уже герой Jony становится пациентом психиатрической клиники, где его навещает Анна Asti.



Jony

«Как понять любовь? Ведь она либо есть, либо ее нет. Все просто. Иногда нужно довериться, и любовь сама приведёт тебя туда, где тебя ждут», - говорит Анна Asti.