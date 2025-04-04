Jony посетило «Deja Vu»

Авторами музыки стали Jony и Михаил Малахин, текст Jony написал в соавторстве с Тимуром Ханмамедовым.
«Эта песня о встрече, которая ощущается как предсказание, песня о девушке, которая словно воплотилась из снов. Каждый взгляд на неё вызывает сильное чувство дежавю, как будто ты уже знал её раньше, будто она не случайность, а часть чего-то большего. В этот момент ты понимаешь, что это шанс, и нужно действовать. Ты чувствуешь, что это не просто встреча, а момент, который может изменить всё», - говорит Jony.
Релиз сингл осуществил лейбл S&P Digital.
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