Jony призывает вырваться из депрессии в «Мне не больно»

Песню артист назвал самой сложной по структуре из всех своих композиций. «Мне не больно» Jony написал в депрессивном состоянии, и, по его замыслу, она должна помочь слушателям освободиться от негативных эмоций.

«Многие из нас рано или поздно оказываются под неподъёмной тяжестью обстоятельств, тянущих нас якорем на самое дно тёмных вод отчаяния... Это мрачное и депрессивное состояние, которое может длиться очень долгий промежуток времени. Но на мой взгляд, истинная суть этого периода времени - разобраться в себе и найти силы, чтобы идти дальше и перебороть всю эту боль. Ведь Всевышний не дает нам испытаний, которые мы не способны пройти. Я написал песню «Мне не больно» именно об этом состоянии, и об этой внутренней борьбе. И пусть она поможет вам справиться с вашей болью».



Jony