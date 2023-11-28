Jony пригласил на концерт в Москве и анонсировал новый альбом

Jony спел live на «Авторадио», исполнив в студии шоу «Мурзилки Live» песни «Иголки», «Воздушный сарафан», «Никак», «Волен», «Мой рай», «Не смогу забыть», «Комета». Недавно у него был сольник в Санкт-Петербурге, рассказал музыкант ведущим, а 1 декабря состоится большой концерт в Москве на сцене «Live Арены». Отличия между выступлениями будут, заметил Jony, но пусть это останется сюрпризом для зрителей.



Jony рассказал о стадионных концертах в Москве и Питере

«Конечно, программа плюс-минус одна и та же, но иногда я могу показать новую песню, может быть приглашенный гость или я могу придумать еще какой-то сюрприз. Например, на 1 декабря я кое-что подготовил», – заинтриговал всех артист.

По словам Jony, в Питере было очень душевно. Послушать его музыку собрались 9 тысяч человек. До этого в Москве также был сольный концерт, и тоже солдаут.

«Концерт прошел очень круто, мы готовились с командой долго, но некоторые люди не смогли попасть и сказали, что тоже хотят, сделай второй концерт. Я согласился, не знаю, будет ли вновь солдаут, но желающих много, пусть будет», – говорит Jony.



Live-выступление Jony прошло на «Авторадио»

Формат стадионных концертов для артиста, добившегося большой популярности в РФ и странах СНГ, уже вполне привычный и приятный. Он во всем может положиться на свою команду, считает музыкант, она у него самая топовая, поэтому волнений и переживаний нет. Между выступлениями он даже успел поработать на студии и записать несколько новых песен. Возможно, одну из них он и покажет поклонникам на грядущем концерте.

«Это уже традиция – показывать новые песни на концертах, возможно, и в этот раз приоткрою занавес. Я уже придумал название к новому альбому, хочу назвать его «Эпик», но пока еще не знаю, будет ли это EP или большой альбом. Готовлю материал, а релиз, если получится, будет в декабре», – поделился музыкант.



На подходе новый альбом, признался певец

Если работа над альбомом затянется, релиз будет перенесен на начало следующего года. А там и до дня рождения близко – 29 февраля Jony исполнится 28 лет. В новый високосный год его день рождения наконец-то будет отмечен в календаре. Ведь 29 февраля бывает только раз в четыре года. Так что, если верить календарю, ему будет всего 7 лет, пошутили «Мурзилки». «Реально раз в четыре года отмечаю, – согласился певец. – Ну и 1 марта меня поздравляют. Друзья говорят, что не знают, когда меня поздравлять».

Но сначала Jony сам поздравит всех с Новым годом. Певец пригласил поклонников на праздничную дискотеку 7 декабря, где будет создавать новогоднее настроение вместе с другими артистами. Концерт с его участием «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» пройдет в Москве 7 декабря в «МТС Live Холл», а в новогоднюю ночь его можно будет посмотреть по телевизору.