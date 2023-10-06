«Живой Завтрак с Бригадой У» собрал звезд и премьеры

«Живой Завтрак с Бригадой У» объединил топовых артистов и более 7000 поклонников актуальной музыки в стенах ночного клуба, а также сотни тысяч зрителей онлайн и многомиллионную аудиторию в FM-диапазоне. Вход для всех желающих был абсолютно бесплатным.

Три часа без перерыва слушатели «Европы Плюс» пели вместе с любимыми музыкантами, фотографировались, получали крутые подарки и создавали отличное настроение вместе с Вэлом и Вики.

Главным подарком от «Европы Плюс» стала самая свежая музыка. В этом году впервые «Живой Завтрак» начался раньше обычного. Специальный сет всемирно известного диджея и продюсера Rompasso мгновенно взбодрил и разогрел танцпол. В меню не имеющего аналогов события также вошли The Hatters, устроившие суперпремьеру песни Bloody Sun, ставшей итогом коллаборации группы с KDDK и YA RICK, а также Sheba, Daasha, Lyriq и Звонкий. А на десерт выступил Jony. Его хиты настолько пришлись по вкусу восторженным зрителям, что они попросили добавки и вызвали исполнителя на бис.

Юрий Музыченко, фронтмен группы The Hatters, рассказал о работе над новым хитом, который публика впервые услышала этим утром: «Мы собрались и за 20 минут написали песню, которая объединяет нас, отражает наши сильные стороны». «YA RICK придумал замечательную мелодию, — добавил KDDK, — «И каждый из нас привнёс в песню что-то своё. Всё было очень быстро и легко. Это и есть настоящее творчество!»



The Hatters, KDDK и YA RICK

Sheba: «Это самое необычное и крутое утро, которое у меня когда-либо было! Поспал всего часа полтора, но встал очень легко, потому что знал, что сегодня у меня особенный день!»



Daasha

«От зрителей исходила такая мощная энергия, что ни о каком сне не могло быть и речи! Это стопроцентная бодрость!», — поделилась эмоциями от выступления Daasha.



Jony

Jony признался, что для него такой ранний подъём уже стал привычным:

«Я часто сплю по 3-4 часа в сутки, чтобы всё успеть. Кажется, что я прожигаю жизнь, если много сплю, хоть и понимаю, что это не так. Лучше чувствую себя, когда ложусь в 9 вечера, а встаю в 5 утра. Взбодриться помогает музыка, кофе, контрастный душ. Моё идеальное утро начинается с хорошего фильма. С вечера выбираю, что буду смотреть, выделяю на “киносеанс” полтора часа после пробуждения, настраиваюсь на работу, мотивирую себя на новые свершения».