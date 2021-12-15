The Hatters: Maruv такая властная, что просто ужас!

В этом году «Шляпники» отмечали свое пятилетие, и, к удивлению, уже скопили столько хитов, что хватило на золотой сборник. Но, правда, если обычно артисты такие альбомы выпускают не особо парясь, не пребывая в студии, Hatters сделали совсем по-другому.

- Это идет нам в зачет, - отметил фронтмен группы Юрий Музыченко. - Первый альбом назывался «Полная шляпа», поэтому мы имеем право. У нас есть очки в запасе, чтобы использовать такие лайфхаки, как сразу выпускать золотые хиты.



The Hatters

Работа над альбомом «Golden Hits» была принципиально не в стиле «The Hatters». Они обратились к модному слову саунд-продюсер. Музыканты рассказали, кто их склонил к новому формату работы.

- Мы начали дружить с Maruv, она нам все поломала. Она такая властная, что просто ужас, - вспомнил Музыченко. - Когда она пришла к нам на студию делать совместный трек, мы ей начали предлагать «Аня, давай сделаем так, или давай сделаем так». А она такая: «Нет, так не делается». Мы с Пашей к такому были не готовы, и почему-то быстро на все соглашались. Та же Maruv дала нам три номера телефона: первый саунд-продюсер отказался, второй снял трубку и все, мы с ним сразу подружились, до третьего так и не дошли. Поэтому работаем с Денисом Колесниковым, он же работает с Киркоровым и Успенской.

Артисты поделились, насколько работа с саунд-продюсером для них оказалась полезна.

- Это все надувательство, - иронизировали музыканты. - За наши же деньги мы приехали к нему в дом, сели за компьютер и стали дальше работать. Все то же самое, только на другой площадке. Он сзади в комнате сидел и где-то через час сказал, «неа, это фигня», а потом где-то через час мы услышали «а вот это хорошо».

При этом сами артисты отметили, что новое звучание хитов в новом альбоме удалось достичь, убрав все лишнее, и теперь в их музыке слышно звучание каждого инструмента. В эфире шоу «Мурзилки Live» они впервые вживую исполнили новые версии «Я делаю шаг», «Я ваще!», «Слова», «Shoot me», «Мрачные звоночки», а завершили выступление главной для них премьерой - песней «Двигай».

Не обошлось без каверзных вопросов. У ведущих сложилось впечатление, что съемки клипа на песню «Двигай» происходили еще до пандемии, ведь в кадре не оказалось ни одного представителя культурной столицы в маске - неотъемлемом атрибуте современной жизни. Музыканты заверили, что это абсолютно свежая работа.

- Это было снято этим летом, - рассказал Юрий Музыченко. - Мы как раз попали в окно, когда в Питере были разрешены все эти гулянки в период белых ночей.

Что касается предстоящих концертов, то артисты пообещали после премьеры на «Авторадио» сделать отдельную программу и шоу, которые будут посвящены выходу альбому «Golden Hits».