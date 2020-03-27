В The Hatters сменился состав

Эту информацию лидер группы Юра Музыченко сообщил в прямом эфире в инстаграме «Нашего Радио»:

Мы все взрослые люди, но при этом еще молоды, и не все готовы посвящать жизнь чему-то одному и полностью отдавать себя группе. Анна Смирнова хочет заниматься своим делом. Альтаир Кожахметов, например, вообще переехал в Казахстан: он любит классическую музыку, и там у него есть возможность выступать в филармонии.

Сейчас мы экспериментируем со звуком».