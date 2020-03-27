В The Hatters сменился состав

Эту информацию лидер группы Юра Музыченко сообщил в прямом эфире в инстаграме «Нашего Радио»:
«В группе поменялся состав, так сказать, ужался. Мы вернулись к первоначальному составу: Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко.
Мы все взрослые люди, но при этом еще молоды, и не все готовы посвящать жизнь чему-то одному и полностью отдавать себя группе. Анна Смирнова хочет заниматься своим делом. Альтаир Кожахметов, например, вообще переехал в Казахстан: он любит классическую музыку, и там у него есть возможность выступать в филармонии.
Сейчас мы экспериментируем со звуком».
Музыкант вышел в эфир из новой студии The Hatters — музыканты переехали из тату-студии в отдельное здание.
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