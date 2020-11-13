The Hatters показали EP «Shoot Me»

По сюжету, команда выступает в небольшом неблагополучном городке перед богатой семьёй, которая у них на глазах поедает различные яства, и в какой-то момент им это надоедает: лидер группы Юра Музыченко подходит к главе семейства, тот пренебрежительно кладёт ему в протянутую кепку обглоданную куриную кость, и все музыканты гневно уходят восвояси. После этого группа играет на улице, а параллельно привилегированные граждане всячески притесняют обычных жителей.