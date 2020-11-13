The Hatters показали EP «Shoot Me»

«Подводя промежуточные итоги в начале года, мы изменили подход к созданию новых песен. Для этого нам пришлось поменяться самим и изменить мир вокруг себя. Первым делом мы построили себе новый "штаб - студию" своими руками и сделали его вторым домом. Теперь весь материал мы не только создаём, но и записываем от начала и до конца сами! В новой атмосфере мы написали большое кол-во треков, которыми будем вас радовать выпуская их порционно», - рассказал Юрий Музыченко.
В треке Only You использован семпл одноименной песни Элвиса Пресли.
Ранее The Hatters представили сингл и клип на песню «Я делаю шаг».
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