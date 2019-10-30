Эмир Кустурица снял клип The Hatters с Ильей Варламовым

По сюжету, команда выступает в небольшом неблагополучном городке перед богатой семьёй, которая у них на глазах поедает различные яства, и в какой-то момент им это надоедает: лидер группы Юра Музыченко подходит к главе семейства, тот пренебрежительно кладёт ему в протянутую кепку обглоданную куриную кость, и все музыканты гневно уходят восвояси. После этого группа играет на улице, а параллельно привилегированные граждане всячески притесняют обычных жителей. Под конец ущемлённые горожане выходят против «власть предержащих» стенка на стенку, и стычка заканчивается трагедией.

В небольших ролях снялись Илья Варламов, Евгений Кулик и Снежана Самохина, съёмки проходили в Болгарии на производственной базе Эмира Кустурицы.

- Когда мы создавали группу, у нас был внутренний душевный референс на все фильмы Кустурицы, так как мы выросли на них, и они нам очень близки. Мы несказанно счастливы, что мечта сбылась, — нам посчастливилось поработать с Эмиром Кустурицей лично, – рассказал в интервью «Афише Daily» Музыченко.



The Hatters

Ранее группа выпустила альбом «Forte&Piano» с фитами Эмира Кустурицы.

Большие сольные концерты The Hatters пройдут 7 декабря 2019 года на "ЦСКА Арена" и 14 декабря в ДС "Юбилейный" (СПб), сообщает Intermedia.