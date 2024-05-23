The Hatters готовят большое стадионное шоу с Polnalyubvi

Группа The Hatters сейчас в большом туре по стране, но выбрала паузу между городами и устроила живой концерт на «Авторадио». Вторая пауза будет 14 июня, когда они выступят на фестивале «Дикая мята», сообщили музыканты в гостях у шоу «Мурзилки Live».

«Мы, когда составляли тур, заранее знали, что к вам поедем, и поэтому города двигали. «Дикую мяту» мы тоже планировали заранее, с нее у нас начинается фестивальный летний период. Пришлось перенести только выступление в Мурманске на два дня», – рассказал Юрий Музыченко, фронтмен The Hatters.

На «Дикой мяте» музыканты заявлены как топ-звезды. Группа собирается представить на фестивале анонс своего нового большого шоу. Подробности артисты раскрыли в эфире «Авторадио».

«Это будет тизер, то есть маленькая такая дразнилочка, угощение, как аперитив. Мы планируем в конце 2024 года огромные концерты на больших площадках. Этот год решили посвятить совместным песням с различными артистами нашей современной сцены. Готовим большое шоу, где будет много гостей на сцене. А на «Дикой мяте» – две новые песни с друзьями исполним. Одна из артисток – это polnalyubvi, a второй артист – пока что секрет», – поделился Музыченко.



Юрий Музыченко пообещал «дразнилочку»

Пока над шоу еще идет работа, и совершенно непонятно, что они еще придумают, говорят музыканты. Пока же группа порадовала слушателей живым исполнением своей новинки «Прогулка». Песня вошла как саундтрек в новый фильм «Майор Гром: Игра». Но впервые вживую на публике The Hatters спели ее именно на «Авторадио».



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«Мы были на премьере – вау, круто. Но я хотел нами еще похвастаться. Когда к нам обратились и показали недоделанный еще фильм, мы где-то часов за восемь накидали примерную песню. Отправили ребятам, они внесли какие-то свои пожелания. Получается, мы сделали всю работу за два дня», – рассказал историю создания саундтрека Юрий Музыченко.



The Hatters спели «Прогулку» на «Авторадио

На живом концерте в радиостудии The Hatters спели вживую и другие треки – «Знаю», «Весело», «Если бы», «Просто проваливай» и, конечно, свой хит «Я делаю шаг».