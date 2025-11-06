Sabaton: Наша песня завирусилась спустя 8 лет после выпуска!

Несмотря на то, что трек The Last Stand был выпущен в 2016 году как сингл с одноименного альбома группы Sabaton, потребовались годы, чтобы ему стать популярным, и только в 2020-х годах он начал по-настоящему привлекать внимание благодаря использованию в видеороликах в Instagram и TikTok.

«Интересно, что The Last Stand обрела вторую жизнь благодаря социальным сетям спустя восемь лет после выхода альбома, — говорит Броден в видеоинтервью с Metal Hammer. - Она была популярна, одной из самых популярных, когда вышла на альбоме Last Stand. Однако это был не совсем флагманский трек. Она всегда была в числе популярных, но её популярность была не выше, чем у других треков».

Певец утверждает, что на протяжении всей карьеры у Sabaton были песни, которые обрели популярность в первые годы после их первого релиза.

«Обычно мы видим это с выпуском каждого альбома: есть песни, которые пользуются огромной популярностью в момент релиза, а затем их популярность снижается и они исчезают, — объясняет он. - Другие — это те, кто со временем набирает популярность, хотя на момент релиза они никому не были интересны. Раньше это было сложнее заметить, но сейчас, благодаря стримингу, есть точные данные. Всё не так уж сложно».



Sabaton

Однако он называет «The Last Stand» «немного странной» в том смысле, как она нашла свою фан-базу.

«Это единственный случай, когда наша песня оказалась популярной через социальные сети, — добавляет он. - У нас всегда были обычные поклонники, которые слушали её, или те, кто получал удовольствие или узнавал о ней где-то ещё. Когда альбом вышел, я думаю, многим людям понравился [открывающий трек] Sparta, например, но он очень быстро отпал: «Ладно, потрясающе, это круто, но потом [насвистывает] вы его не слушаете». Но это естественно. У всех нас бывает так: когда мы слушаем новый альбом, некоторые песни нам нравятся, а потом, спустя пять-десять прослушиваний, некоторые из тех треков, которые изначально понравились, уже не так интересны. Вы обнаруживаете два-три новых трека, которые вам не понравились при первом прослушивании».

На момент интервью трек The Last Stand набрал чуть более 200 миллионов прослушиваний на Spotify, что делает его второй по популярности песней Sabaton на этом сервисе. Больше прослушиваний было только у трека 2014 года To Hell And Back — 215 миллионов.

Sabaton выпустили свой новый альбом Legends на лейбле Better Noise Music 17 октября. В этом году группа отправится в турне по Европе, которое начнется с концерта в Кельне (Германия) 14 ноября.

Группа Sabaton известна тем, что пишет тексты песен, посвященные военной истории. Песня The Last Stand посвящена разграблению Рима в 1527 году. Ранее на этой неделе Броден сказал, что его заветное живое выступление состоится на пляжах Нормандии, где высадились союзнические войска во время наступления «Дня Д» в 1944 году.