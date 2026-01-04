Басист Black Sabbath Гизер Батлер использует ИИ для написания песен

Легенда метала прибегнул к помощи ИИ-вокалиста, чтобы представить треки реальным вокалистам, которые примут участие в записи грядущего альбома.



Geezer Butler

Батлера, выпустившего три сольных альбома под псевдонимами g//z/r, geezer и GZR в период с 1995 по 2005 год, спросили, работает ли он над новым сольным материалом во время сессии вопросов и ответов на недавней конференции Steel City Con в Монровилле, штат Пенсильвания.

«О боже, у меня куча всего, — ответил он. - С тех пор, как мы закончили последнее выступление Black Sabbath [на фестивале 'Back to the Beginning' в июле], я просто перебирал все свои песни, написанные с 80-х годов, и обновлял все. Раньше меня сдерживало отсутствие вокалиста, когда я был дома, но потом появился искусственный интеллект. [смеется] Так что теперь все мои песни обновлены, и я использую вокалиста с искусственным интеллектом, чтобы озвучивать все тексты».

Он продолжил:

«Теперь я могу показать это вокалистам, с которыми буду работать, и сказать: „Вот что я хочу видеть на альбоме“, так что у них будет лучшее представление. Раньше я просто проигрывал им басовый рифф или что-то подобное и спрашивал: „Можете ли вы спеть под это?“ А они отвечали: „Да“. [Смеется] Но сейчас все намного лучше, потому что вы можете сидеть в своей студии и делать все на ИИ, а затем передать это настоящим музыкантам и позволить им продолжить. Это мне очень помогло. Многие думают, что это жульничество».

Когда его подробнее спросили о процессе написания песен, Батлер сосредоточился на Black Sabbath, ответив:

«С Black Sabbath мы садились в одной комнате и просто импровизировали, импровизировали и импровизировали, пока кто-нибудь не придумал что-то, с чем мы могли бы работать. Как только у нас появлялся хороший рифф, мы заканчивали музыкальную часть. Оззи [Осборн] пел свою вокальную партию, а затем я писал текст. Так что в основном все происходило во время импровизаций».