Басист Black Sabbath Гизер Батлер использует ИИ для написания песен

Басист Black Sabbath Гизер Батлер использует технологии искусственного интеллекта при создании новых песен для своего грядущего сольного альбома.

Легенда метала прибегнул к помощи ИИ-вокалиста, чтобы представить треки реальным вокалистам, которые примут участие в записи грядущего альбома.

Батлера, выпустившего три сольных альбома под псевдонимами g//z/r, geezer и GZR в период с 1995 по 2005 год, спросили, работает ли он над новым сольным материалом во время сессии вопросов и ответов на недавней конференции Steel City Con в Монровилле, штат Пенсильвания.

«О боже, у меня куча всего, — ответил он. - С тех пор, как мы закончили последнее выступление Black Sabbath [на фестивале 'Back to the Beginning' в июле], я просто перебирал все свои песни, написанные с 80-х годов, и обновлял все. Раньше меня сдерживало отсутствие вокалиста, когда я был дома, но потом появился искусственный интеллект. [смеется] Так что теперь все мои песни обновлены, и я использую вокалиста с искусственным интеллектом, чтобы озвучивать все тексты».

Он продолжил:

«Теперь я могу показать это вокалистам, с которыми буду работать, и сказать: „Вот что я хочу видеть на альбоме“, так что у них будет лучшее представление. Раньше я просто проигрывал им басовый рифф или что-то подобное и спрашивал: „Можете ли вы спеть под это?“ А они отвечали: „Да“. [Смеется] Но сейчас все намного лучше, потому что вы можете сидеть в своей студии и делать все на ИИ, а затем передать это настоящим музыкантам и позволить им продолжить. Это мне очень помогло. Многие думают, что это жульничество».

Когда его подробнее спросили о процессе написания песен, Батлер сосредоточился на Black Sabbath, ответив:

«С Black Sabbath мы садились в одной комнате и просто импровизировали, импровизировали и импровизировали, пока кто-нибудь не придумал что-то, с чем мы могли бы работать. Как только у нас появлялся хороший рифф, мы заканчивали музыкальную часть. Оззи [Осборн] пел свою вокальную партию, а затем я писал текст. Так что в основном все происходило во время импровизаций».

