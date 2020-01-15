Жена Оззи Осборна сама снимет про него фильм

«Я хочу сама снять фильм о моём муже. Думаю, что это принесет нам немало денег».



Оззи Осборн с женой Шэрон

Для фильма, который будет посвящён её отношениям с Оззи и не будет типичным рок-н-ролльным фильмом, пишут сценарий по ее заказу:

«Фильм определённо будет прошибать на слезу. Он будет вообще не о сексе и наркотиках. Мой Оззи — это гораздо больше. Не хотелось бы, чтобы это было клише. Мы уже заключили сделку и сейчас работаем со сценаристом — Оззи и я».

На вопрос о том, как ей удалось удержать Оззи на виду у публики в течение стольких лет, Шэрон ответила:

«Послушайте, Оззи выступает уже 51 год, и он постоянно гастролирует. В этом весь он. Есть только один Оззи Осборн. И он один из немногих парней, кто когда-либо покидал успешную группу и стал таким же успешным сам по себе. Даже Мик Джаггер не смог этого сделать. Никто не сможет».