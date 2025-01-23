Основатели Black Sabbath станут почетными гражданами родного Бирмингема

28 января городской совет Бирмингема получит рекомендации о том, чтобы четырем основателям группы — вокалисту Оззи Осборну, гитаристу Тони Айомми, басисту Гизеру Батлеру и барабанщику Биллу Уорду — было присвоено почетное звание City Freeman, почетного гражданина города. Это звание отмечает вклад, который получатель внес в развитие города.

«Бирмингем имеет фантастическую музыкальную культуру, и Black Sabbath — важная часть этой истории, новаторская группа, которая до сих пор влияет на современных музыкантов, — сказала заместитель руководителя городского совета Шэрон Томпсон. - Они стали синонимом города и были настоящими послами на протяжении всей своей феноменальной карьеры. Оказание таких почестей легендам Бирмингема было бы идеальным способом выразить благодарность за все, что они сделали для города».



Black Sabbath, фотография примерно 1970 года

Группа Black Sabbath, которая впервые образовалась в районе Астон в центре Бирмингема в 1968 году, давно считается пионером хэви-метала, и ее влияние ощутили такие группы, как Metallica, включившая рок-легенд в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году.

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«Black Sabbath есть и всегда будет синонимом хэви-метала», — сказал барабанщик Metallica Ларс Ульрих.

«Я польщен и в то же время шокирован тем, что меня вообще когда-либо рассматривали для этой особой награды, — сказал Оззи Осборн. - Я гордый бирмингемец из Астона до мозга костей. Я до сих пор удивляюсь, что никто за пределами Бирмингема не понимает ни слова из того, что я говорю, но это всегда заставляло меня смеяться. Я начинал с одной лишь мечты, которой поделился с Тони, Гизером и Биллом. Мы никогда не отказывались от этой мечты. Единственное, о чем я жалею, — это то, что мои мама и папа не здесь и не видят, кем я стал. Бирмингем навсегда!»

«Я на седьмом небе от счастья! Какая большая честь быть почетным гражданином города, — добавил Айомми. - Я знаю, что таких звания выдают очень немногим. Это связывает нас с богатой историей нашего родного города Бирмингем, и это здорово. Я глубоко благодарен за признание».

Это далеко не первый раз, когда Бирмингем признает продолжающееся влияние Black Sabbath. В 2019 году Бирмингем назвал в честь группы и скамейку, и мост. В 2024 году Осборн заявил о своем желании посетить скамейку, заявив, что он сделает это, «даже если мне придется туда ползти».