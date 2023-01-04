Тони Айомми готовит переиздание Black Sabbath эпохи Тони Мартина

В видеообращении к фанатам гитарист сообщил, что построил свою студию звукозаписи и планирует записать новый сольный альбом. Также есть планы на многочисленные переиздания, в том числе бокс-сет давно распроданных пластинок Black Sabbath эпохи Тони Мартина.

«Это был хороший год для меня, 2022 год, в любом случае, частично. Я писал и записывался. У меня построена новая студия, чему я очень рад. Ну, на самом деле, студия построена, и она почти готова к работе… Думаю, я буду готов войти и начать там работу, чего я очень жду — запись еще одного альбома».

Затем Айомми обсудил проекты переизданий, запланированные на 2023 год, включая бокс-сет эпохи Мартина, и переиздания его собственного сольного альбома.

«Конечно, у нас будет бокс-сет Тони Мартина. И я с нетерпением жду этого, потому что многие люди спрашивали об этом, и это здорово. ... И мы сделали их последовательно ... у нас вышли все оригинальные вещи Sabbath, бокс-сеты, а затем у нас есть материал Ронни [Джеймса Дио]. А затем следующей вещью будет Тони Мартин, а затем мой сольный материал».



Тони Айомми

Black Sabbath выпустили шесть альбомов с Мартином на вокале: The Eternal Idol (1987), Headless Cross (1989), Tyr (1990), Cross Purposes (1994), Cross Purposes Live (1995) и Forbidden (1995). В этот период Мартин был временно освобожден от вокальных обязанностей для воссоединения с Дио — Dehumanizer 1992 года — прежде чем навсегда покинуть группу в 1996 году, когда в 1997 году был реформирован первоначальный состав Black Sabbath.

«Потребовалось столько лет спустя, чтобы люди сказали: «О, черт возьми, это была хорошая группа с хорошим вокалом», — сказал Айомми об эпохе Мартина в интервью шесть лет назад. - Поэтому потребовалось много времени, чтобы люди действительно осознали, насколько это было хорошо».