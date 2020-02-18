Оззи Осборн отменил тур по болезни

Концерты «No More Tours 2» должны были состояться в мае, июне и июле 2020 года, но часть этого времени музыкант проведет в европейской клинике.

- Я так благодарен, что все были терпеливы, потому что у меня был дерьмовый год, - говорится в официальном заявлении Оззи. - К сожалению, я не смогу приехать в Швейцарию до апреля, а лечение продлится шесть-восемь недель. Я не хочу начинать тур, а затем отменять шоу в последнюю минуту, так как это не справедливо для фанатов. Я бы предпочел, чтобы они получили возмещение сейчас, и когда я отправлюсь в тур по Северной Америке, все, кто купил билет на эти шоу, будут первыми, кто приобретет билеты на новые даты.



Оззи

По-прежнему в силе остаются даты осенних концертов Осборна в Европе при участии Judas Priest (эта часть тура уже переносилась дважды). В своих интервью по поводу его состояния здоровья музыкант и его супруга Шерон рассказали, что болезнь Паркинсона коварна тем, что никогда не знаешь, как будешь чувствовать себя завтра.

Пока же поклонники творчества Оззи смогут послушать его новый альбом «Ordinary Man», релиз которого состоится уже 21 февраля.