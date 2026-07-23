В Бирмингеме прошел первый День Оззи

Покойный рокер скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет, но его наследие продолжает жить благодаря легиону его поклонников.

И его жена Шэрон Осборн была среди тысяч людей, почтивших его память в Бирмингеме. После того, как сын Оззи, Джек, попросил поклонников поделиться своими любимыми воспоминаниями об отце в этот день, они не подвели, и многие выстроились вдоль улиц возле его любимого стадиона «Вилла Парк».

Многие приехали со всего мира, чтобы присоединиться к празднованию — точно так же, как и 5 июля прошлого года, когда он принял участие в своем последнем выступлении на фестивале Back To The Beginning. И Бирмингем позаботился о том, чтобы этот день был достоин Принца Тьмы: улицы были увешаны памятными вещами, связанными с Оззи.

В рамках праздничных мероприятий по всему городу проходили многочисленные живые выступления, специальные распродажи и встречи с фанатами. Фанаты собирались у статуи Оззи Булла в центре города и фотографировались со статуей, специально украшенной к этому случаю. Ранее она была названа в честь звезды хэви-метала.



Огромная надувная фигура Оззи возвышалась в его любимом Бирмингеме

В рамках торжеств также была представлена ​​надувная фигура Оззи Осборна. Группа Bostin Brass, состоящая из пяти человек и ранее выступавшая на его похоронной процессии, вновь выступила на улицах Бирмингема.

Городской симфонический оркестр Бирмингема (CBSO) также дал специальный концерт, посвященный Осборну, в зале Bullring.

В полдень, в День Оззи, кафе-бар Merlin's Cafe Bar на площади Мартино объявил, что он будет посвящен всему, что связано с Оззи Осборном и Black Sabbath, и что это празднование планируется продолжить в течение всех выходных.

Власти города сообщили о существовании маршрута, посвященного Black Sabbath, по которому фанаты могли пройти все мероприятия, приуроченные к празднику, и полюбоваться всеми фресками, посвященными покойной звезде.

В эмоциональном разговоре с BBC Шэрон рассказала о том, как важно отметить это событие именно таким образом и как важно ей присутствовать. Сдерживая слезы, она сказала: «Я не могу забыть, что Бирмингем сделал для Оззи».

Она добавила, что хочет, чтобы люди «помнили, каким он был смешным — смешным, харизматичным и настоящим». Шэрон сказала:

«Как сказал бы Оззи: „Когда вы хотите вспомнить меня, просто включите музыку на полную громкость, как можно громче, и просто трясите головой“».

В преддверии этого дня Шэрон посетила Бирмингемский детский хоспис, детский хоспис «Эйкорн» и организацию «Cure Parkinson's». Накануне Дня Оззи она была в кафе-баре «Мерлинс» и подняла бокал за своего покойного мужа.

Она поделилась видео в Instagram и сказала: «Ладно, пиво Оззи. Я никогда не пила пиво, но теперь, блин, пью. За Оззи!», — и сделала глоток из бутылки от пивоварни Hobson's Brewery.

Но память о музыкальной иконе почтили не только жители Бирмингема. В Лос-Анджелесе, в День Оззи, также были возложены цветы к статуе Оззи на Голливудском бульваре.

Бывший коллега Оззи по группе Black Sabbath, Тони Айомми, отдал дань памяти в социальных сетях в тот же день. Он написал на своей странице:

«Прошел уже год со дня смерти Оззи, и я до сих пор не могу поверить, что его нет с нами. Я смотрю его видео на YouTube, и кажется, что он все еще здесь, с нами. Мы всегда поддерживали связь, почти каждую неделю, и обычно обсуждали наши болезни, а затем то, чем мы занимались на той или иной неделе. Фанаты были просто великолепны, и та любовь и уважение, которые они проявили к нему, просто поразительны. Я так рад, что мы смогли отыграть последний концерт с оригинальным составом Black Sabbath на фестивале Back To The Beginning в нашем родном городе Бирмингеме! Такого, как Оззи, больше никогда не будет. Я скучаю по тебе, мой дорогой друг».

Гизер Батлер также сказал:

«Год назад — трудно поверить. Я так рад, что мы смогли дать последний концерт в нашем родном городе всего за пару недель до того, как Оззи покинул нас. Его больше нет физически, но его легенда живет. Такие невероятные воспоминания. Оззи навсегда!»

Дочь Келли призналась, что скучает по своему отцу Оззи «всей душой». Она написала:

«Сегодня я сижу здесь рядом с тобой так, как никогда не думала, что это возможно. Я знаю, что ты все еще со мной. Я чувствую тебя в тишине, в ветре, в каждой песне, которая заставляет меня остановиться, в запахе твоего одеколона и в каждом мгновении, когда любовь перевешивает горе. Ты повсюду вокруг меня. Теперь у меня остались только воспоминания. Но, Боже мой, какие это прекрасные воспоминания. Даже несмотря на все безумие, которое мы пережили, ты каким-то образом сделал каждый момент незабываемым… И теперь я несу всю эту любовь, и мне некуда ее девать, кроме как в себе, в своем сыне и в маме. Это причиняет боль каждый день, но это также величайшая привилегия в моей жизни. Любить кого-то так сильно».

Осборн основал группу Black Sabbath в 1968 году вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом. В 80-х он объединял выступления в группе с сольной карьерой. Официальной причиной его смерти стала «остановка сердца и острый инфаркт миокарда на фоне ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона с вегетативной дисфункцией».