Байопик про Оззи и Шерон Осборн все-таки снимут

Изначально проект был объявлен в 2020 году, а съемки стартовали годом позже — в 2021-м. Несмотря на отсутствие официальных заявлений относительно режиссерского кресла и исполнителей главных ролей, стало известно, что сценарий будет писать известный сценарист Ли Холл, лауреат премии BAFTA и номинант на премию «Оскар». Ранее он работал над такими проектами, как мюзикл «Рокетмен», рассказывающий историю Элтон Джона, и драматический фильм «Билли Эллиотт».

Продюсеры картины заявлены также члены семьи Осборнов: супруга Шэрон Осборн и дети пары — дочь Эйми Осборн и сын Джек Осборн. Именно благодаря семейному участию и тесному сотрудничеству с самим Оззи Осборном планируется создать наиболее точную и правдивую картину его жизни.



Сюжетная линия будущего фильма сосредоточится не только на музыкальной карьере самого Оззи Осборна, но и на романтической истории отношений между ним и Шэрон Осборн. Эти отношения стали неотъемлемой частью творческого пути артиста и оказали значительное влияние на его жизнь и карьеру.

Хотя информация о кастинге пока отсутствует, ранее сам Оззи выразил желание видеть в главной роли менее известного актера, подчеркивая важность реалистичного воплощения образа. Его сын Джек Осборн высказался в пользу привлечения комедийного актёра Билла Хейдера, известного своим ярким талантом перевоплощаться в различных персонажей. Дочь пары, Келли Осборн, предложила кандидатуру британской актрисы Флоренс Пью, прославившейся ролями в фильмах Marvel и драмой «Маленькие женщины». Сама Шэрон Осборн поддержала идею, предложив британскую актрису Мэйси Уильямс («Игра престолов») на главную женскую роль.

Несмотря на длительный период молчания вокруг проекта, теперь представители Polygram Entertainment подтвердили переговоры с потенциальным режиссёром, чье имя планируют объявить в ближайшее время. Это событие вызывает повышенный интерес среди поклонников творчества Оззи Осборна и кинозрителей, ожидающих увидеть новую главу в жанре музыкальных биографий.