Пол Маккартни показал первую песню нового альбома

Будущая пластинка «The Boys of Dungeon Lane» («Парни с Данжен-лейн») станет уже 18-й в карьере Маккартни, первой за последние 6 лет с момента выхода альбома «McCartney III» в 2020 году. В альбом войдут «редкие и откровенные воспоминания, которыми Маккартни раньше не делился. А также несколько новых, вдохновленных песнями о любви».

Трек «Days We Left Behind» Маккартни назвал «песней-воспоминанием». «Название альбома The Boys of Dungeon Lane взято из текста этой песни», — отметил музыкант.

Он признался, что часто думал об ушедших днях и задался вопросом, не пишет ли он только в прошлом. Тем не менее в течение пяти лет Маккартни работал именно над ностальгическим альбомом.

«Маккартни обращает свой взор внутрь себя, возвращаясь к годам становления, которые сформировали его жизнь. Теперь Пол рассказывает самую личную историю — свою собственную. The Boys of Dungeon Lane — его самый интроспективный альбом на сегодняшний день, который возвращает слушателя туда, где все началось», — говорится в релизе.



«Я как раз думал об этом, о днях, которые я оставил позади, и часто задаюсь вопросом, пишу ли я только о прошлом, но потом думаю: как можно писать о чем-то другом? Это просто множество воспоминаний о Ливерпуле. Я жил в районе Спик, довольно рабочем квартале. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, потому что все люди были замечательные, и ты даже не замечал, что у тебя мало всего», — говорит Пол Маккартни.

Пластинка началась с беседы Маккартни и продюсера Эндрю Уотта. Во время нее Пол перебирал аккорды на гитаре и сыграл один, который не смог распознать. Впоследствии он лег в основу песни «As You Lie There». Запись альбома проходила в перерывах между гастролями, в Лос‑Анджелесе и в Сассексе.

Релиз альбома The Boys of Dungeon Lane намечен на 29 мая