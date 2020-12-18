Пол Маккартни выпустил сольный альбом «McCartney III»

Это своего рода карантинное продолжение его первых двух сольных альбомов McCartney (1970) и McCartney II (1980). Как и в этих альбомах, на McCartney III Маккартни сам играет на всех инструментах. Кроме того, в треке «Slidin'» ему помогают Расти Андерсон (гитара) и Эйб Лабориэль-младший (барабаны). Все вокальные дорожки Пол также поет сам.

«Каждый день я начинал запись с инструмента, на котором написал песню, а затем добавлял слой за слоем; было очень весело. Это было для себя, а не созданием музыки, что должна выполнять свою работу. Так что я просто делал то, что нравилось. Понятия не имел, что в итоге получится альбом». «Я сидел с этими треками и думал: «Что мне с этим делать?». А потом небольшая лампочка погасла. Я подумал: «Ты играл на всех инструментах, это же «McCartney III»! Мне очень понравилось то, что я серьезно не знал, что делаю альбом, и это совершенно другое ощущение, нет никакого труда или особенных усилий. Это определенно была идея - не слишком стараться… Из-за этого в этой записи есть что-то особенное».



Paul McCartney

Альбом «McCartney III» выпущен 18 декабря на CD, виниле и в цифровом формате. Виниловые издания включают различные цвета: стандартный чёрный, и 10 других цветов в лимитированных сериях у избранных музыкальных продавцов.

В стандартную версию альбома вошли 11 треков, в японскую также вошли 4 бонус-трека - два ауттейка на «Women and Wives» и «Lavatory Lil», телефонное демо «The Kiss of Venus» и джем-сессия в Дюссельдорфе трека «Slidin'».