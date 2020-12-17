Пол Маккартни и Тейлор Свифт договорились не выпускать альбом в один день

Пол Маккартни дал интервью на шоу Говарда Стерна, где рассказал, что он и Тейлор Свифт позаботились о том, чтобы их альбомы не вышли в один день.

«Я сделал кавер на Rolling Stone с Тейлор Свифт, и она недавно прислала мне электронное письмо и сказала: «Я никому не рассказывала, но у меня есть еще один альбом, - вспоминал бывший битл. - И она сказала: «Я собиралась выложить его в свой день рождения»... А затем она сказала: «Но я узнала, что вы собирались выложить свой альбом 10-го декабря. Поэтому я переместила свой на 18-е». А потом она узнала, что мы выходим 18-го, и тогда она снова вернулась к 10-му. Я имею в виду, что люди действительно держатся подальше друг от друга. Это хорошее дело!».



Пол Маккартни

Альбом «Маккартни III» выйдет 18 декабря, если не будет дальнейших неудач, вызванных другими альбомами-блокбастерами. Как и Свифт, Маккартни записал свой последний альбом в основном изолированно во время пандемии Covid-19, работая со своими сотрудниками удаленно.

Во время интервью со Стерном Маккартни также рассказал о процессе написания музыки в молодом возрасте, о том, что Beatles называют его «милым», и о том, что «Маккартни III» значит для него лично.

«Я не был вундеркиндом, - сказал Пол, прежде чем описать школьного инструктора, который ставил пластинки Бетховена и просто уходил из класса. - Это было фатально - мы немедленно убрали эту пластинку, вытащили сигареты и поставили охрану у двери».

Пол рассказал о встрече с Джоном Ленноном, которого он часто видел в городе.

«Я видел его в Ливерпуле… Он однажды сел в автобус. Я смотрел на него снизу вверх. Меня это не впечатлило, потому что от него пахло пивом, а я был немного моложе, и мне не очень нравилось это большое вонючее дыхание, которое нависало надо мной».

В конце концов, Пол смог не обращать внимания на пиво, и ему даже предложили место в группе Джона, хотя он не сразу сказал «да».

«Я не тороплюсь с такими вещами, я думаю, у меня есть минутка, чтобы подумать об этом. Я никогда не был в группе. Я хочу быть в этой группе? Так что я позволил себе роскошь провести несколько дней и решил: «Да, ты знаешь, мы можем что-то сделать с этой группой»».

В свои 78 лет Пол продолжает быть таким же плодовитым, как и прежде, хотя даже при всех своих успехах Пол настаивает на том, что он не принимает процесс написания песен как должное.

«Я не думаю… что автоматически все, что я напишу, будет хорошим. Нет, я всегда это обсуждаю и думаю: «Это хорошо… это шутка?» Но вы можете сказать, хорошая ли у вас песня. Ты играешь это, и говоришь: «Мне это нравится, это хорошо», ты знаешь это, и тебе не терпится записать это».

Хотя бывший битл сейчас записывает свои идеи на свой iPhone и даже проигрывает одну из них - «Ботинки Джона» - Ховарду, он вспомнил времена, когда это было не так просто.

«Мы говорили: «Мы должны это запомнить, и это работало, - сказал Пол об использовании ручки и бумаги в качестве записывающего устройства. - Мы что-нибудь писали, а потом расставались… Вечером я спрашивал: «Что это за песня, которую мы написали сегодня? О боже, я забыл об этом». Тем не менее, вы могли спать, и на следующее утро первое, что пришло вам в голову, была эта песня! Мы привыкли говорить: смотри, если мы сами не можем вспомнить, то как люди это запомнят, поэтому мы должны написать запоминающуюся песню! На самом деле это был хороший трюк».