Пол Маккартни выпустит книгу про Wings и распад The Beatles

Музыкант уже поделился тизером в соцсетях, сама же книга выйдет 4 ноября.

В книге будет более полумиллиона слов и множество интервью с музыкантами – как Полом Маккартни, так и его коллегами. Вот как «Wings: The Story Of A Band On The Run» описывается в пресс-релизе:

«[Это] зажигательный стереофонический праздник в честь песен, дуэтов и выступлений, сформировавших саундтрек конца XX века».

Также в книге обещают «пролить новый свет на непосредственные последствия и сейсмическое мировое влияние распада The Beatles, когда музыкальный ландшафт и вкусы начали раскалываться и расходиться – наряду с общественными взглядами».



Пол Маккартни с группой Wings в телешоу Top of the Pops, снятом в Лондоне, 20 ноября 1974 года

Редактором книги выступил историк Тед Видмер. Он поделился, как музыканты создали такие хиты, как «Mull of Kintyre» и «Jet».

Из собрания можно будет узнать о приключениях Wings, таких как выживание при ограблении в Нигерии и гастролях с детьми в школьном автобусе. Маккартни отметил, что был счастлив перенестись в те времена и вновь пережить памятные моменты.

«Были очень трудные моменты, и я часто сомневался в своем решении [создать новую группу]. Но когда мы стали лучше, я подумал: „Ладно, это действительно хорошо“. Мы доказали, что Wings могут быть в самом деле хорошей группой. Играть перед огромной аудиторией так же, как The Beatles, и оказывать влияние по-другому. Это был огромный кайф», — вспомнил певец.

Воспоминания участников Wings и анализ их влияния на музыкальную индустрию в книге дополнили более сотни черно-белых и цветных фотографий, многие из которых ранее никогда не публиковались.

Группу Wings Пол Маккартни основал в 1971 году, вскоре после распада The Beatles. Кроме самого музыканта, в состав вошла его тогдашняя супруга Линда Маккартни и Денни Лэйн из The Moody Blues. Последний альбом Wings «Back to the Egg» вышел в 1979 году. Самая известная пластинка группы – «Band on the Run» (1973), в нее вошли хиты «Band on the Run», «Jet», «Let Me Roll It» и «Mrs. Vandebilt». Также Wings запомнились песнями «Silly Love Songs», «My Love», «Mull of Kintyre» и «бондовской» темой «Live and Let Die» из фильма «Живи и дай умереть» (1973). А в 2024-м наконец-то вышел альбом Wings «One Hand Clapping», записанный еще в 1974-м.

Последний на сегодня альбом Пола Маккартни «McCartney III» вышел в декабре 2020 года. В 2021-м он выпустил ремикс-версию релиза «McCartney III Imagined» с участием Дэймона Албарна, Бека и других известных музыкантов. В 2025-м Пол Маккартни планирует выпустить новую пластинку – но ее название и дата выхода пока не сообщаются.