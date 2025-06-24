Татьяна Буланова стала рекордсменом книги Гиннесса по дуэтам

На днях артистка заявила, что полностью готова к материнству и решила использовать ранее...

На днях артистка заявила, что полностью готова к материнству и решила использовать ранее...

В альбом вошли десять песен Андрея Иванова на стихи ныне покойного поэта Дмитрия Рубина. Среди них...

В альбом вошли десять песен Андрея Иванова на стихи ныне покойного поэта Дмитрия Рубина. Среди них...

Певица Татьяна Буланова собирается взять фамилию мужа — Руднева.