Татьяна Буланова стала рекордсменом книги Гиннесса по дуэтам

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Певица Татьяна Буланова стала рекордсменкой – певица записала самое большое количество песен в дуэтах среди всех российских исполнителей.

Достижение занесли в Книгу рекордов России, а артистке вручили сертификат.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова

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«Татьяна Буланова — феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос, пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. Помимо сольного творчества, Буланова оставила яркий след в истории российской музыки благодаря своим многочисленным дуэтам. 114 песен, записанных в сотрудничестве с другими исполнителями – это новый рекорд России, - говорится на сайте Книги рекордов России. - Рекорд Татьяны Булановой – это не просто цифра, это символ её творческой энергии и любви к музыке. Ее дуэты – это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру».

В числе дуэтов Татьяны Булановой — композиции, исполненные с Михаилом Боярским, Филиппом Киркоровым, Людмилой Зыкиной, Львом Лещенко, Федором Чистяковым, Валерием Сюткиным, группами «Звери», «Пилот» и многими российскими популярными исполнителями.

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