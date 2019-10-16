Татьяна Буланова блеснула искусственным интеллектом в прятках

Саму песню певица представила публике ещё в мае. Композицию по достоинству оценили миллионы слушателей радиостанций «Русский хит», «Радио Дача», «Шансон» и других. Татьяна Буланова с особым трепетом относится к песням Михаила Гуцериева:

«Мне кажется, в наше время очень мало таких песен, когда это не просто текст какой-то, попадающий в ритм или просто в рифму, как сопровождение мелодии, а это именно настоящие стихи — красивые, с очень глубоким смыслом. Для меня эти стихи созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни».



Татьяна Буланова

Александр Игудин давно сотрудничает с певицей и уже знает, что она редко бывает довольна собой в кадре, и что Татьяне важно довериться людям, с которыми работает. Таланту Александра она полностью вверила свой новый хит и образ. Идею видеорежиссёру подсказали непосредственно стихи Гуцериева:

Там моя судьба живет за гранью,

Там грехи берут надежду в плен,

Я ищу твой образ виртуальный,

Мои ночи обнажают день.

«Мне показалось, что тема виртуальной реальности, виртуальности образов, ухода от реального мира куда-то в мир искусственных гаджетов, искусственного интеллекта, роботизации — она очень тонко прочувствована Михаилом Гуцериевым, — признаётся Александр Игудин. - Тема подмены истинных чувств и отношений виртуальными сегодня особенно актуальна. Люди, живущие в бешеном ритме мегаполиса, не всегда способны остановиться и прислушаться к собственному сердцу, дать волю переживаниям и разглядеть самое главное».

Я верю, заново начну,

И, заливая боль вином,

Играю в прятки на судьбу,

Да только мысли об одном.



Татьяна Буланова

Татьяне Булановой пришлось примерить образ женщины с искусственным интеллектом. С этой режиссёрской задачей певица справилась на отлично, уверен Александр Игудин.

«Татьяна потрясающе умеет перевоплощаться, работать с ней одно удовольствие. Но в клипе вы увидите её не только в костюме робота, но и невероятно грациозной и очень женственной, — рассказал режиссёр. - Кульминацией клипа и его основной идеей стала полная победа любви и невозможность моделировать будущее. Финал заставит зрителя поверить в чудо, которое свершается в конце видео».

«Играю в прятки на судьбу» — третья совместная работа заслуженной артистки России Татьяны Булановой и поэта Михаила Гуцериева. В активе творческого тандема песни «Не бойтесь любви» (музыка К. Костомарова) и «В доме, где живёт моя печаль» (музыка В. Кохана и М. Покровского).

Образ певицы в новом клипе разработала художник по костюмам Алина Герман. Комбинезон робота сделан из жидкого зеркала. Это очень сложная конструкция: два комбинезона соединены между собой специальными креплениями, чтобы не нарушить целостность полотна. Для создания наряда использованы необыкновенные аппликации. Более того, эта конструкция требует обработки специальным составом.