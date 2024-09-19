Татьяна Буланова спела «Мама моя милая» на ранчо

Авторы песни – поэт Михаил Гуцериев, композиторы Андрей Ктитарев и Сергей Ревтов. Режиссёр экранизации – Рустам Романов.

Песня «Мама моя милая» – посвящение Татьяны Булановой своей маме. Стихи раскрывают тему отношений между поколениями, их восприятие любви. Героиня рассказывает романтическую историю, случившуюся в юности. Перед девушкой – трудный выбор: следовать материнским советам или довериться чувствам к любимому.

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Татьяна Буланова

В клипе режиссёр соединил русскую этнику с американским ковбойским ранчо-стилем, поскольку снимали клип на ранчо экопарка Можайска. Поэтому девушку в русском традиционном одеянии привлекает некий ковбой на красивой лошади, а мама выговаривает дочери в типичном американском сельском домике.