Татьяна Буланова хочет взять фамилию мужа

Пока что, по словам артистки, она не поменяла паспорт и ждет некоего важного события в своей жизни.



Татьяна Буланова

В беседе с «Дни.ру» исполнительница рассказала, что от Булановой тоже не откажется и перейдет на двойную фамилию. Сейчас Татьяна продолжает подписываться по-старому.

Буланова и бизнесмен Валерий Руднев поженились в июне. Разница в возрасте у влюбленных составляет 19 лет. Появлялись слухи о беременности звезды, но она их опровергла. В октябре певица призналась, что не заключала с третьим мужем брачный контракт, хотя он и предлагал ей составить соглашение.